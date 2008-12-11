Підсумки конкурсу «Я ліплю із пластиліну дядю Стьопу і машину»

Напередодні Дня міліції, 18 грудня, столична Державтоінспекція підіб’є підсумки конкурсу для київських дітей «Я ліплю із пластиліну дядю Стьопу і машину».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.

За словами начальника столичної ДАІ Анатолія СІРЕНКА, в конкурсі, оголошеному на початку навчального року, взяли участь не тільки школярі, а й найменші пішоходи – вихованці дошкільних установ. Подбали міліціонери і про дітей, які постраждали в ДТП і перебувають на лікуванні в дитячій клініці «Охматдит». Необхідний «будматеріал» – понад 100 наборів пластиліну працівники ДАІ привезли в лікарняні палати.

Використовуючи його, юні пішоходи вчилися моделювати дорожні ситуації, «ліпили» патрульні машини, світлофори, знаки та іншу атрибутику, пов`язану з дорожнім рухом. Не забули діти і про самих автоінспекторів.

Організаторами цієї акції, крім ДАІ, стали Головне управління освіти та науки Києва, Головне управління в справах сім`ї та молоді, автомобільний журнал «Автоцентр».

Нагородження переможців пройде напередодні Дня міліції, 18 грудня, у Київському театрі ляльок. Крім дипломів і подарунків дітей, чекає захоплююча та пізнавальна вистава «Таємниця королеви доріг». Вистава, створена за підтримки столичної ДАІ та цього року включена до постійного репертуару театру, розповість дітям про те, наскільки важливо знати і дотримуватися правил дорожнього руху.