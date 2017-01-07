У Києві відбулася Різдвяна хода з зірками (фотогалерея)

Раніше повідомлялося, що організаторами заходу виступили Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" та міжнародний соціально-етнокультурний проект Folk Ukrаine.

Хода пройшла за маршрутом: Софійська площа - Національна опера України - Хрещатик - Майдан Незалежності - Михайлівська площа - Володимирський проїзд - Софійська площа.

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У заході запрошували брати участь фольклорні колективи, колядницькі групи, хори та всіх бажаючих.

Після завершення ходи на Софійській площі з 13:30 до 17:30 відбудеться спільне колядування і різдвяний концерт за участю фольклорних ансамблів «Божичі», «Володар», «Роксоланія», «Многая літа», ансамблю старовинної музики «Хорея козацька», дитячих ансамблів «Орелі» і «Райгородок», автентичних колективів.

Також анонсовано вертеп у виконанні театру «Міст», театралізоване дійство з виставою «Райське справа» у виконанні акторів Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франко.

Як відомо, сьогодні православний світ святкує Різдво.