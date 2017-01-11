Пропажа 95 стародруків у Львові: Мінкультури опрацьовує можливість створення робочої групи

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Міністерство культури України стурбоване зазначеної ситуацією. Разом з тим, вважаємо, що до завершення повного звірення фондів відділу робити висновки про відсутність музейних предметів передчасно. На сьогодні Львівською національною галереєю мистецтв імені Б. Г. Возницького повне звірення не завершено», - сказано в повідомленні.

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Крім того, Міністерством культури опрацьовується питання створення робочої групи для надання методичної допомоги у проведенні звірки у Львівській національній галереї мистецтв.

«За рішенням засідання Експертно-фондової комісії, Мінкультури було рекомендовано звернутися до музеїв та заповідників сфери управління відомства, які не надали матеріали щодо проведення звірення, в тому числі Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького, з проханням надати у трьохмісячний термін підсумкові матеріали Звірення для подальшого їх опрацювання», - зазначили у відомстві.

Відповідні матеріали Львівська галерея повинна подати до 1 березня.

Як повідомлялося, з Львівської галереї мистецтв зникли 95 старовинних книг на десятки мільйонів доларів. Серед зниклих книг з фондосховища є стародавній "Євангеліє" і "Апостол" Івана Федорова.