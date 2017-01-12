У Раді похвалились, що до них почали вдвічі частіше приходити на екскурсії
17:21, 12 січня 2017Суспільство
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Кількість екскурсій до Верховної Ради України у 2016 році зросла майже удвічі порівняно з попереднім роком – з 372 до 628.
До Верховної Ради частіше ходять на екскурсії / УНИАН
Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні Апарату ВР України, також зросла кількість їх учасників.
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Якщо в екскурсіях у 2015 році взяли участь близько 12 тис. осіб, то в 2016 році - понад 21 тис. осіб, в тому числі близько тисячі іноземних гостей.
«Минулого року під час екскурсій відбулося майже 100 зустрічей відвідувачів парламенту з народними депутатами, представниками фракцій і груп та парламентських комітетів (у 2015 р. – 52 зустрічі)», - йдеться у повідомленні.
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