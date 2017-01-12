У Раді похвалились, що до них почали вдвічі частіше приходити на екскурсії

Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні Апарату ВР України, також зросла кількість їх учасників.

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Якщо в екскурсіях у 2015 році взяли участь близько 12 тис. осіб, то в 2016 році - понад 21 тис. осіб, в тому числі близько тисячі іноземних гостей.

«Минулого року під час екскурсій відбулося майже 100 зустрічей відвідувачів парламенту з народними депутатами, представниками фракцій і груп та парламентських комітетів (у 2015 р. – 52 зустрічі)», - йдеться у повідомленні.