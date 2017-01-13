Попри погрози ТСН продовжує розслідувати справу сумнівної закупівлі оргтехніки на Рівненщині (відео)

Журналісти ТСН продовжують розслідування справи щодо державної закупівлі оргтехніки на Рівненщині, а також уважно слідкують за розслідуванням кримінального провадження за фактом умисного перешкоджання їх законній професійній діяльності.

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Нагадаємо, кореспонденти ТСН вирішили розібратися в скандальній ситуації, яку спричинила сумнівна угода між громадою Бабинського району та підприємцем, який продав оргтехніку для шкіл за значно завищеними цінами. З відкритих джерел журналістам вдалось дізнатися, що за вказаним договором сільська громада придбала один ноутбук майже за 200 тисяч гривень. Крім того, 30 грудня 2016 року згаданий підприємець виграв одразу сім тендерів на продаж Бабинській громаді іншого обладнання на суму майже мільйон гривень, вартість якого виявилась завищена майже на 30% від середньої. Варто відзначити, що всі попередні тендери, в яких брав участь підприємець, були відхилені чи програні.

10 січня, під час зйомок на місці реєстрації фірми, де знімальна група ТСН планувала отримати коментар підприємця, на неї було скоєно напад. На журналістів кинувся невідомий чоловік, який перешкоджав зйомкам та намагався виштовхати оператора та журналістку за двері.

11 січня органами прокуратури Рівненської області було розпочато процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ч.1 ст.171 КК України за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

Телеканал 1+1 сподівається на швидке та відкрите розслідування справи, а також пильно слідкуватиме за ситуацією навколо державних закупівель на Рівненщині.

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