ВР зробила крок до розширення можливостей безхатченків при реєстрації місця проживання

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 230 із 337 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що бездомні та інші особи, що не мають постійного місця проживання, можуть реєструватися за адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, створених відповідно до закону «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей».

Голова комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря повідомив, що станом на 1 січня 2016 року в Україну було майже 35 тисяч офіційно зареєстрованих бездомних, але реальна цифра більша, оскільки не реєструються місця проживання бездомних, безпритульних, які проживають у закладах соціального захисту, які створені благодійними фондами та громадськими організаціями.

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Народний депутат країни Борислав Розенблат (фракція БПП) зазначив на засіданні парламенту, що нині законодавством передбачено, що бездомні особи можуть зареєструватися лише за адресою соціальної установи, що створена органами місцевого самоврядування. Він наголосив, що даним законопроектом передбачено, що їх можуть реєструвати й центри обліку, які можуть утворюватися також громадськими і благодійними організаціями на договірних засадах із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Народний депутат України Роман Семенуха (фракція «Самопоміч») наголосив, що ухвалення даного законопроекту може «призвести до значних маніпуляцій, фальсифікацій через масову реєстрацію таких осіб під час проведення будь-якої виборчої кампанії». За його словами, такі випадки вже реєструвалися на попередніх виборах.