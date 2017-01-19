Предстоятель УПЦ у день Хрещення Господнього освятив води Дніпра

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон" , на Дніпрі для проведення молебню було підготовлено ополонку у формі хреста.

Тисячі киян і гостей міста молилися разом з Предстоятелем Української Православної Церкви. Всі присутні розділили радість з Митрополитом Онуфрієм, коли він умився водохресною водою з ополонки і відзначили його силу віри, коли Блаженніший випив освячену воду прямо з річки.

Митрополит Онуфрій привітав киян і гостей міста зі святом Богоявлення і окропив святою водою. Після чого всі бажаючі омилися у хрещенській купелі.

У цей же день, вранці, Предстоятель УПЦ очолив літургію в Києво-Печерській лаврі. Звертаючись до віруючих він нагадав про значення свята Богоявлення.

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«На Йордані відбулося велике таїнство – явління Святої Живоначальної Трійці у Новому Завіті», - сказав Митрополит Онуфрій.

При цьому він зазначив, що «свята вода – найсильніший засіб проти нечистих духів і всіляких випробувань».

«Коли візьмете святу воду, випийте її, вмийтеся, хто може - викупайтеся або обітріться цією водою. Вдома окропіть усе своє житло», - сказав Митрополит Онуфрій.

У день Хрещення Господня, 19 січня, панигір святкує афонський монастир Іверон і Румунський скит Продром.

Знаючи про благочестиву мирську традицію купання у день Хрещення Господнього, на Афоні до цього ставляться, як до маленького подвигу, «невеликий акт самозречення, який ми робимо заради смирення. Скорити тіло і дух знайде свободу. Вітаємо всіх, хто у простоті прийшов до Бога і занурився в освячені Господом води життя. Вони отримують, як сказано в Писанні, «більше, ніж дають...», - повідомляє один з афонських сайтів.

У монастирі Іверон існує традиція: у цей день Хресна хода з Іверською іконою Божої Матері спускається до моря, після чого священик освячує води і кидає хрест, а паломники пірнають за ним, намагаючись дістати.