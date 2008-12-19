Секретаріат Президента надав благодійну допомогу школі-інтернату

До Дня Святого Миколая працівники Секретаріату Президента України надали благодійну допомогу учням-інвалідам та сиротам спеціальної школи-інтернату №15 для дітей з наслідками поліомієліту та церебральними паралічами, що знаходиться у Києво-Святошинському районі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, до свята діти також отримали подарунки – цукерки, апельсини, мандарини, іграшки тощо.

У школі навчаються 327 учнів, серед яких 61 дитина – віком 6-10 років.