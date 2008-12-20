Не буде бюджету - не буде грошей від МВФ

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН вважає, що уряд має забезпечити до кінця грудня ухвалення Верховною Радою закону про державний бюджет на 2009 рік, щоб гарантовано отримати наступний транш кредиту Міжнародного валютного фонду.

Таку думку Ю.РУБАН висловив учора на прес-конференції в УНІАН.

“В уряду немає іншого виходу, тому ще якраз вчасне за розкладом прийняття бюджету є умовою отримання наступного траншу від Міжнародного валютного фонду. Не буде бюджету – ситуація економічна ще гірше ускладниться”, - вважає Ю.РУБАН.

На його думку, без зовнішніх запозичань Кабінету міністрів буде важко впоратися з кризою. "Без сторонніх запозичень уряду важко буде впоратися з тією кризою, яка зараз відбувається в Україні. В урядовому варіанті бюджету необхідно сформулювати відповіді на декілька питань. І перше - питання про газ”, - вважає експерт.

Крім того, на думку Ю.РУБАНА, державний бюджет має стати системним антикризовим документом, який буде спрямований на стимулювання розвитку економіки, зайнятості громадян, тобто зміну співвідношення видатків споживання і розвитку. “Соціальні видатки повинні бути адресними, бо несправедливо низькі дотаційні виплати працюють на заможних людей”, - пояснив він.

Експерт вважає нереальними запропоновані урядом прогнозні показники макроекономіки.

“Цей прогноз економічного зростання різко відрізняється від тих прогнозів, які дають і українські експерти, і міжнародні організації. Міжнародний валютний фонд дає Україні економічне падіння на 5%, уряд каже, що буде зростання 0,4%. Я перший би аплодував такому прогнозу, якби тільки мені було зрозуміло, звідки такий прогноз береться”, - додав Ю.РУБАН.

Він нагадав, що влітку 2008 року міжнародні організації прогнозували інфляцію в Україні на рівні 22%, в той час як урядовий прогноз не перевищував 12%. “Поки що набагато точнішими виявлялися прогнози міжнародних фінансових організацій. З цього випливає дуже серйозний виклик для бюджетного процесу. Такі маяки бюджетного процесу були визначені в Меморандумі з міжнародним валютним фондом про виділення кредиту і уряд змушений буде їх притримуватись”, - вважає експерт.

На його думку, ще одним викликом у бюджетному процесі для уряду є політичний виклик. “Уряд не спирається на більшість у Верховній Раді. Це означає, що уряду доведеться апелювати до негласного члена нинішньої коаліції – Комуністичної партії України, яка має свої соціальні пріоритети. В умовах криз рецепти КПУ ні до чого хорошого не призводять. Дійсно, перед урядом стоїть ще й величезний політичний виклик, який він сам собі породив”, - резюмував Ю.РУБАН.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 17 грудня прийняв постанову про уточнення основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2009 рік.

В основу прогнозу покладено оптимістичний сценарій розвитку економіки, зокрема передбачається зростання ВВП на рівні 0,4% до попереднього року, індекс споживчих цін – 109,5% (грудень до грудня), індекс цін виробників – 112%.

Уряд також прогнозує суттєве уповільнення інфляційної динаміки, порівняно з попередніми двома роками, внаслідок скорочення або суттєвого уповільнення зростання внутрішніх цін. Зокрема інфляція на 2009 рік прогнозується на рівні 9,5%.