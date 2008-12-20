У семи областях України знеструмлені 463 населених пункти

Протягом 19 грудня та сьогодні вночі внаслідок складних погодних умов, зокрема, дощу, налипання мокрого снігу, ожеледі та пориви вітру, через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у семи областях України було знеструмлено 463 населених пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в Одеській знеструмлено 196 населених пунктів, у Вінницькій – 104, у Житомирській – 101, у Миколаївській – 28, у Кіровоградській – 12, у Київській – 11, у Чернігівській – 11.

На місцях працюють аварійні бригади обленерго.

З метою впровадження попереджувальних заходів і мінімізації наслідків від можливих надзвичайних ситуацій, пов’язаних із несприятливими погодними умовами, у підрозділах МНС перевірені та приведені у готовність до виконання завдань за призначенням наявні сили та засоби реагування. Ситуація контролюється опергрупами Головних облуправлінь МНС.