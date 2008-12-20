Черновецький обіцяє дати Київенерго 500 мільйонів

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦКИЙ 12 грудня звернувся до НАК «Нафтогаз України» з проханням не відключати подачу газу енергогенеруючим об’єктам столиці і пообіцяв виплатити підприємству «Київенерго» близько 500 млн. грн. для погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України».

Про це пише газета "Дзеркало тижня" (№ 48(727) 20-26 грудня), посилаючись на відповідний лист, текст якого є у розпорядженні видання.

У листі голова Київської міської державної адміністрації, зокрема, повідомляє, що у 2008 році зі столичного бюджету було виділено 414,4 млн. грн., які перераховані для погашення заборгованості АК «Київенерго» перед «Нафтогазом».

«З метою забезпечення опалювального сезону у місті Києві, прошу вас, шановний Олеже Вікторовичу (голова правління «Нафтогазу» Олег ДУБИНА - УНІАН), не вживати заходів примусового обмеження газопостачання енергогенеруючих об‘єктів АК «Київенерго», - йдеться у листі.

Мер столиці обіцяє, що КМДА зі столичного бюджету відшкодує АК «Київенерго» різницю у тарифах на теплову енергію в сумі 274,8 млн. грн., а також надасть допомогу «Київенерго» в отриманні додаткових коштів від споживачів в сумі 220 млн. грн. для розрахунків за спожитий газ.

Водночас, за даними газети, ці кошти станом на 18 грудня так і не були перераховані.

Нагадаємо, 11 грудня «Нафтогаз» обмежив постачання газу «Київенерго» через заборгованість, яка станом на минулу п`ятницю перевищувала 360 млн. грн. АК «Київенерго», у свою чергу, припинила подачу гарячої води в житлові будинки і адміністративні будівлі в зоні обслуговування київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

«Київенерго» не може покрити заборгованість, оскільки Київська міська держадміністрація затримує виплату підприємству компенсації різниці в тарифах на теплову енергію.

Мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ 12 грудня повідомив, що КМДА подала до суду на «Нафтогаз» з вимогою заборонити здійснювати дії з відключення газопостачання, а також відновити подачу тепла ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.