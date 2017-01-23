Геращенко розповів про 15 бійців "ДНР", яких з РФ відправили в Україну для дестабілізації ситуації

Про це розповів під час брифінгу нардеп Антон Геращенко, повідомляє Еспресо.TV.

"Влітку 2016 року на території західних областей України почався раптовий сплеск пограбувань автомобілів. Люди зупиняли машини на заправках, в досить видних місцях. На них нападали розбійники, бандити, розбивали скло, різали колеса, забирали барсетки. Людина перебувала у стані шоку. В результаті проведених слідчих заходів, було встановлено 15 осіб. Виявилося, що це 15 - так звана інтербригада «ДНР», терористичної організації, яка була розгромлена українськими збройними силами в червні 2015 року в Мар'їнці," - заявив депутат.

За словами Геращенка, їх спеціально відправили з Підмосков'я для дестабілізації ситуації в Україні.

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"Коли їх почали допитувати в СІЗО в місті Рівне, і вони зрозуміли, що поруч знаходяться дуже патріотичні громадяни, вони захотіли співпрацювати зі слідством і розповіли, що після розгрому цієї 15 так званої терористичної інтербригади, їх зібрали, вивезли в Підмосков'я, і сказали: "дорогі друзі, ви ж громадяни України, давайте ви повернетеся в Україну зі своїми сім'ями, і будете здійснювати завдання по дестабілізації в країні. А саме, крадіжки, грабежі, розбої", - розповів Геращенко.

Він запевнив, що у слідства є повний комплекс оперативних заходів, які дозволили задокументувати їх зв'язок та контакти з представниками російських спецслужб.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня стало відомо про затримання двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ РФ готували замах на народного депутата України Антона Геращенка. Головними мотивами замаху є діяльність сайту "Миротворець" і жорстка антиросійська діяльність Геращенка.