У Миколаєві затримали «мінера» міськвиконкому
01:36, 21 грудня 2008Суспільство
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Попередньо вирішили: хуліган
Співробітники миколаївської міліції затримали людину, яка у п’ятницю анонімно повідомила про замінування приміщення міськвиконкому Миколаєва.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий зробив це з хуліганських спонукань.
За інформацію ДЗГ, через це з міськвиконкому на час обстеження було евакуйовано 70 осіб. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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