У Миколаєві затримали «мінера» міськвиконкому

Співробітники миколаївської міліції затримали людину, яка у п’ятницю анонімно повідомила про замінування приміщення міськвиконкому Миколаєва.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий зробив це з хуліганських спонукань.

За інформацію ДЗГ, через це з міськвиконкому на час обстеження було евакуйовано 70 осіб. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.