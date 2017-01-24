"Рухатися вперед": у Міноборони розповіли, як витратять виділені з держбюджету 64,5 мільйона

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

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«Обсяг видатків у 64,5 млрд грн, передбачений Міноборони України на поточний рік, забезпечить відновлення близько 800 одиниць озброєння та військової техніки, підготовку понад 250 екіпажів Повітряних сил та понад 120 екіпажів армійської авіації, проведення бригадних тактичних навчань 25 бригад, переоснащення майже двох третин стаціонарної компоненти системи зв’язку цифровими засобами, харчування особового складу з урахування росту цін, медичне та санаторне лікування понад 3 тис. 700 ветеранів та інвалідів війни та близько 10 тис. військовослужбовців та членів їхніх сімей, у тому числі реабілітацію учасників АТО», - заявив він.

Також, за словами Гуцуляка, цього року на підготовку та утримання фондів місць постійної дислокації, підготовку фондів для розміщення новостворених підрозділів та підрозділів в районі проведення АТО передбачено майже 150 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2016 року міністр оборони України Степан Полторак заявив, що його відомство отримало достатній бюджет для підтримання рівня боєздатності Збройних сил.

За його словами, бюджет міністерства на наступний рік значно збільшився, порівняно з 2016 роком.

“Ті гроші, які ми отримали, вони достатні, щоб підтримати рівень і рухатися вперед. Я маю на увазі 64 млрд грн, плюс 4 млрд державних гарантій. Ми маємо стільки грошей, скільки країна сьогодні може дати армії”, - сказав Полторак.