Суд відправив під домашній арешт екс-"беркутівця" Вознюка, якого підозрюють у вбивстві активістів Майдану
17:56, 25 січня 2017Суспільство
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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для екс-"беркутівця" Дмитра Вознюка, якого підозрюють у вбивстві активістів Євромайдану у Кріпосному провулку в Києві.
Колишнього "беркутівця" відправили під домашній арешт / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу було оголошено судом сьогодні.
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Таким чином суд відмовив у клопотанні Генеральної прокуратури України, яка просила взяти під варту Вознюка, котрого було затримано вчора.
У свою чергу сторона обвинувачення повідомила журналістам, що оскаржуватиме в апеляційному порядку обраний Вознюку запобіжний захід.
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