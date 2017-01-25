Суд відправив під домашній арешт екс-"беркутівця" Вознюка, якого підозрюють у вбивстві активістів Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу було оголошено судом сьогодні.

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Таким чином суд відмовив у клопотанні Генеральної прокуратури України, яка просила взяти під варту Вознюка, котрого було затримано вчора.

У свою чергу сторона обвинувачення повідомила журналістам, що оскаржуватиме в апеляційному порядку обраний Вознюку запобіжний захід.