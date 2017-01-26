У Києві затримано громадянина Узбекистану, який за хабар намагався легалізувати 40 співвітчизників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, іноземець звернувся до інспектора прикордонної служби «Київ» з проханням внести відомості в базу даних про нібито перетин державного кордону України на виїзд та в’їзд, а також проставлення відповідних відміток у паспортах 40 громадян Узбекистану. За цю послугу він запропонував інспектору 200 доларів з кожної особи.

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У приміщенні вокзалу на станції «Київ-Пасажирський» громадянина Узбекистану під час надання неправомірної вигоди затримано в порядку ст.208 КПК України та вилучено грошові кошти.

Вказаній особі на даний час готується повідомлення про підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.