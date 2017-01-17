Суд продовжив арешт екс-"регіоналу" Єфремову

Колишньому «регіоналу» Олександру Єфремову продовжили арешт. Про це у своєму Twitter написала прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Вона повідомила, що згідно із рішенням Старобільського районного суду Луганської області арешт Єфремову продовжено до 17 березня.

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«Старобільський райсуд Луганщини подовжив арешт О.Єфремова до 17 березня 2017 року», - написала вона.

Старобільський райсуд Луганщини подовжив арешт О.Єфремова до 17 березня 2017 року — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 17 января 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні Управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також Єфремову інкримінують вчинення умисних дій з метою зміни кордонів території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави. 27 вересня суд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб. 24 листопада суд ще раз продовжив йому арешт до 22 січня 2017 року.