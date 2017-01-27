Канадський посол позитивно оцінив реформу української поліції
Посол Канади в Україні Роман Ващук відзначає величезні досягнення у реформуванні української поліції за останні півтора року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.
"Те, що вже зроблено за півтора року, це величезне досягнення, і ми не (збираємося - УНІАН) прискіпуватись до поодиноких пережитків минулого, а дивитися вперед", - сказав посол.
Посол зауважив, що стежить за реформою патрульної служби поліції та за конкурсом з обрання голови Національної поліції.
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Він нагадав, що серед членів комісії є досвідчений поліцейський з Канади з 35-річним досвідом служби Джо Маккалістер.
На переконання посла, конкурсна комісія працює відкрито, список претендентів на посаду керівника відомства всім відомий, і тому згодом в уряді "зроблять правильний вибір".
Як повідомляв УНІАН,комісія визначила 10 претендентів на посаду керівника відомства і планує завершити конкурс та представити міністру внутрішніх справ трьох кандидатів не пізніше 6 лютого.