Канадський посол позитивно оцінив реформу української поліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Те, що вже зроблено за півтора року, це величезне досягнення, і ми не (збираємося - УНІАН) прискіпуватись до поодиноких пережитків минулого, а дивитися вперед", - сказав посол.

Посол зауважив, що стежить за реформою патрульної служби поліції та за конкурсом з обрання голови Національної поліції.

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Він нагадав, що серед членів комісії є досвідчений поліцейський з Канади з 35-річним досвідом служби Джо Маккалістер.

На переконання посла, конкурсна комісія працює відкрито, список претендентів на посаду керівника відомства всім відомий, і тому згодом в уряді "зроблять правильний вибір".

Як повідомляв УНІАН,комісія визначила 10 претендентів на посаду керівника відомства і планує завершити конкурс та представити міністру внутрішніх справ трьох кандидатів не пізніше 6 лютого.