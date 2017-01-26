Список претендентів на посаду голови Нацполіції скоротився до 10 осіб, переможця планують визначити до 6 лютого

Як передає кореспондент УНІАН, про це член Консультативної комісії з відбору голови НПУ, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він нагадав, що «на тестування було запрошено 46 претендентів, з них 43 пройшли тестування у вівторок цього тижня, три кандидати не з’явилися, пізніше двоє з них публічно пояснили, чому не взяли участь далі у конкурсі».

«Після цього вчора та позавчора ми займалися тим, що відбирали із цих 43 кандидатів тих, кого ми будемо запрошувати до наступного етапу конкурсу, виходячи з їхніх резюме, мотиваційних листів та результатів тестування», - додав Захаров.

Член Консультативної комісії зазначив, що претенденти на посаду голови Нацполіції проходили General Skills test, який оцінює загалом здатності логічно, абстрактно, вербально мислити.

За його словами, Консультативна комісія з відбору голови Національної поліції за результатами тестів та резюме обрала 10 кандидатів: В`ячеслава Аброськіна (начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області), Леоніда Антоненка (депутат міської ради), Костянтина Бушуєва (заступник голови Нацполіції), Олександра Берладіна (начальник договірного відділу – заступник начальника юридичної служби ТОВ «Промтоварний ринок»), Андрія Вишневського (директор Координаційного центру з надання правової допомоги), Вадима Гіренка (перший заступник керівника Київської місцевої прокуратури №6), Дмитра Головіна (начальник ГУ НП в Одеській області), Сергія Князєва (начальник Департаменту карного розшуку НПУ), Станіслава Людкевича (гендиректор «Інвестиційна група Інеко»), Олексія Шевчука (адвокат).

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«Десять кандидатів запрошуються на інтерв’ю з 30 січня по 3 лютого. По дві людини в день будуть проходити інтерв’ю, у кожного це інтерв’ю буде тривати до трьох годин, і після проведення інтерв’ю ми обговоримо результати цього інтерв’ю й остаточно визначимо трьох кандидатів, який ми представимо міністру», - зазначив Захаров.

Він висловив сподівання, що комісія успішно завершить конкурс не пізніше 6 лютого.

Як повідомляв УНІАН, конкурс на посаду голови Національної поліції було оголошено після звільнення у листопаді 2016 року тодішнього керівника відомства Хатії Деканоідзе.

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13 січня в Нацполіції поінформували, що взяти участь у конкурсі на посаду керівника відомства виявили бажання 64 кандидати. Серед них, зокрема, керівник столичного управління Нацполіції Андрій Крищенко, т.в.о. голови НПУ Вадим Троян, заступник голови - керівника апарату, заступник голови НПУ Бушуєв, працівники регіональних управлінь поліції, ряд адвокатів, декілька пенсіонерів і одна домогосподарка.

24 січня розпочалося тестування кандидатів на посаду керівника Нацполіції. Водночас Троян і Крищенко не з'явились на тестування.

25 січня Троян та Крищенко заявили про відмову від участі в конкурсі на посаду голови Нацполіції.