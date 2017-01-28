Сьогодні національний прапор України святкує 25-й день народження

В цей день 25 років тому Верховна Рада україни затвердила синьо-жовтий прапор державним прапором України. Президент Петро Порошенко привітав українців з цією подією, повідомляє "112 Україна".

"У цей день, 28 січня 1992 року Верховна Рада офіційно затвердила синьо-жовтий стяг Державним прапором України. Наш прапор народився із споконвічних народних мрій про волю. А поєднання синього та жовтого – втілена мрія українців про мирне, хлібне, заможне життя", - зазначив він на своїй сторінці в Facebook.

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Довідка. Державний Прапор - один з трьох офіційних державних символів, що символізують суверенітет держави. Прапор України має вид двох горизонтальних смуг синього і жовтого кольору. У серпні 2004 року Президент Леонід Кучма підписав указ про встановлення Дня державного прапора України, який відзначають 23 серпня.