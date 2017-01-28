Місцезнаходження політв'язня Клиха у Росії невідоме більше трьох тижнів - адвокат

Інформацію про місцеперебування у Росії політв’язня, українця Станіслава Клиха. Про це повідомив адвокат Ілля Новіков, передає «Громадське».

"Його хворого повезли з Грозного до Челябінська. В нас немає інформації, де він знаходиться. Стан Стаса Клиха нас зараз турбує дуже сильно, бо людина і раніше мала клопоти зі здоров’ям і фізичним, і психічним", — повідомив адвокат.

Наразі нічого не можна зробити для того, щоб дізнатися будь-яку інформацію про Клиха через особливості умов етапування в Росії.

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"В Росії діє така умова етапування, що ніхто не зобов’язаний повідомляти ані родину, ані адвоката, де перебуває людина. Вже коли він прибуде, то постфактум ми дізнаємось", — сказав Новіков.

Як повідомляв УНІАН, у Російській Федерації незаконно засудженого українця Миколу Карпюка доставили до Володимирського централу. Про це повідомив російський адвокат Ілля Новіков.

Новіков повідомив, що Карпюк знаходиться на карантині.

"Микола Карпюк у Владимирському централі на карантині. У нього був консул. Самопочуття в нормі", – написав він.