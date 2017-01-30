Колишнього ватажка "ЛНР" Болотова поховають 31 січня в Москві

Про це повідомляє організація російських бойовиків «Союз добровольців Донбасу».

«Прощання з Валерієм Болотовим відбуватиметься 31 січня о 13.00 в залі відспівування Троєкуровського кладовища (Рябіновая вулиця, будинок 24). Похорони відбудуться на Машкінському кладовищі о 15.00. Від місця відспівування до місця похорону будуть надані автобуси», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 27 січня 47-річний Болотов, за інформацією бойовиків, помер «раптово від серцевого нападу».