Колишнього ватажка "ЛНР" Болотова поховають 31 січня в Москві
12:45, 30 січня 2017Суспільство
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Колишнього ватажка терористичної організації «ЛНР» Валерія Болотова поховають 31 січня в Москві на Машкінському кладовищі.
Валерій Болотов / REUTERS
Про це повідомляє організація російських бойовиків «Союз добровольців Донбасу».
«Прощання з Валерієм Болотовим відбуватиметься 31 січня о 13.00 в залі відспівування Троєкуровського кладовища (Рябіновая вулиця, будинок 24). Похорони відбудуться на Машкінському кладовищі о 15.00. Від місця відспівування до місця похорону будуть надані автобуси», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 27 січня 47-річний Болотов, за інформацією бойовиків, помер «раптово від серцевого нападу».
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