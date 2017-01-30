Компанія Hyatt розглядає можливість будівництва п'яти готелів у Одесі – мерія

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на апаратній нараді в мерії заявив заступник мера Одеси Павло Вугельман.

За його словами, в даний час керівництво міста веде переговори з рядом міжнародних мережевих операторів, більшість яких наполягають на збереженні конфіденційності. Єдина компанія, що не заперечує проти публічності, - міжнародна мережа готелів Hyatt.

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«Hyatt розглядає на сьогодні близько п'яти об'єктів на території міста під готелі. Всі решта просять зберігати конфіденційність. Але з п'яти компаній Hyatt і ще дві підтвердили свої наміри про будівництво готелів», - відзначив Вугельман.

Він уточнив, що йдеться як про зведення нових об'єктів, так і реконструкцію існуючих будівель.

«Крім того, одна з китайських корпорацій заявила про готовність будівництва великого готелю на території міста... Тому думаю, що найближчими роками у нас збільшиться кількість готелів», — відзначив віце-мер.

Під час наради директор департаменту культури і туризму Одеської міськради Тетяна Маркова повідомила, що близько 45% туристів, які відвідали Одесу в 2016 році, орендували квартири, 18,4% віддали перевагу розселитися у друзів і родичів, 15,6% скористалися послугами готелів, 8% туристів проживали в хостелах, 10,8% - на базах відпочинку, 2,4% - в санаторіях.

«Тут серйозний привід для роздумів», - зазначила Маркова.

Депутат міськради Олексій Єреміца наголосив, що одним із важливих факторів туристичної привабливості Одеси є наявність мережевих готелів.

«Причому різного рівня: від недорогих Orbis, Best Western до класу люкс Four Seasons чи Hyatt. Для іноземних туристів відсутність таких готелів є негативним ознакою», - сказав депутат.

Він висловив надію, що переговори, про які повідомив Вугельман, матимуть позитивний результат, оскільки більш ранні спроби завести в регіон мережеві готелі мали негативний результат.

Як приклад негативного результату він навів готель «Одеса», побудований на березі Чорного моря (біля будівлі морського вокзалу Одеського порту) за участю компанії Kempinski, яка згодом відмовилася від цієї ідеї. (Цей готель, будівництво якого завершено в 2001 році, не функціонує).

Довідка УНІАН. Hyatt Hotels Corporation - американська компанія, що управляє мережами готелів вищого класу. Штаб-квартира - у Чикаго.