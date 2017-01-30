Невідомі розрізали колію: поліція показала наслідки пошкоджень на залізниці у Луганській області (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар луганського управління поліції Тетяна Погукай.

"На перегоні "Світланове- Шепілове", 42 км. пікет 7-8, виявлено пошкодження залізничної колії", - йдеться у її повідомленні.

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На місці події поліція задокументувала пошкодження однієї рейки залізничної колії – вирізано 1 метр 15 см.

"Вирішується питання щодо кваліфікації цього факту та внесення до ЄРДР", - розповіла Погукай.

Раніше народний депутат Володимир Парасюк повідомив, що на Луганщині невідомі перерізали колію на Попасну.

Як повідомляв УНІАН, активісти торгової блокади Донбасу, в рамках якої зараз частково перекрито залізницю в Луганській області, погрожують знищити магістралі у разі силового розгону.