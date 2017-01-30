Невідомі розрізали колію залізниці Луганськ-Попасна, яку блокують ветерани АТО – нардеп (фоторепортаж)

"Не знаю, хто це зробив, але я переконаний, що це були свідомі українці, яким набридла війна. Тепер точно ніхто нікуди не поїде", - написав він на свої сторінці у Facebook.

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Разом з тим, у "Штабі блокади торгівлі з окупантами" у соцмережі повідомили, що до інциденту не причетні учасники акції, так як у них немає технічних засобів для такого.

"Виявляється за півкілометра від "Редуту" якісь "доброзичливці" розрізали рейки. Штаб блокади торгівлі з окупантами заявляє, що не має відношення до даної події. У штабу і блокувальників немає технічних засобів для здійснення такої Акції. І немає ніякого смислового навантаження - гілка і так заблокована", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, активісти торгової блокади Донбасу, в рамках якої зараз частково перекрито залізницю в Луганській області, погрожують знищити магістралі у разі силового розгону.

Нагадаємо, 16 грудня 2016 року ветерани АТО оголосили терористам ультиматум, щоб ті звільнили усіх українських полонених, інакше бійці погрожували розпочати економічну блокаду окупованих територій.

25 січня вони заблокували залізницю Луганськ – Попасна. В результаті було заблоковано рух 12 поїздів із загальною кількістю 700 вагонів.

Серед народних депутатів, які беруть участь у блокаді, - Семен Семенченко та Володимир Парасюк.