Жеребкування країн-учасниць Євробачення-2017 (подію завершено)

Жеребкування, за результатами якого стане відомо, які країни будуть представлені в першому, а які – в другому півфіналі Євробачення-2017, почалось 31 січня в Колонній залі Київської міської державної адміністрації. Tрансляцію веде UA:Перший.

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"Цього ж дня відбудеться і церемонія передачі символічного ключа Євробачення меру Києва Віталію Кличку від Президента міської ради Стокгольма Єви-Луїзи Ерландссон Слорак", - відзначили у прес-службі.

До ключа Євробачення, який поєднує в собі символіку міст, що приймали пісенний конкурс, Єва-Луїза Ерландссон Слорак додасть під час церемонії новий елемент, який символізуватиме Стокгольм.