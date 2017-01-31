"Блатні", "опери" та "банщики": нардеп опублікував аудіо розмови Киви із "злодієм в законі" Вольдемаром (запис)

Народний депутат Євгеній Дейдей опублікував аудіозапис розмови нібито Іллі Киви, коли він займав посаду керівника Департамента протидії наркозлочинності Нацполіції та наркоторговця на прізвисько Вольдемар.

Запис парламентар виклав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, з опублікованого відривку розмови можна зрозуміти, що чоловіки домовляються про передачу інформації та «злив» Вольдемаром даних про наркоторговців.

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Кива:

"Я переглянув інформацію, яку ви це ... чесно, вона на стільки це ... це рівень опера. Ми подивилися. Якби прізвища там є, проскакують. Це низ. Ми подивилися там. Прізвища оперативників проскакують. Блатних з якими вони там"

Вольдемар:

"Зрозуміло"

Кива:

"Блатні, що не блатні хто вони там ... банщики є. Але для того, щоб перевертати ситуацію потрібні люди трохи вище."

Вольдемар:

"Я розумію. Ти даєш команду я і по них піджену."

Кива:

"Ні, послухай мене. Я тобі дам кому зливати."

Вольдемар:

"А я дам того, хто буде на місці передавати. Щоб з ним контактувати."

Кива:

"Звичайно."

«Далі йдуть запевнення в обопільній дружбу і міркування про те, що це не гра одного дня. І Ківі з Вольдемаром має бути довга і плідна робота», - прокоментував розмову Дейдей.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ліквідував Департамент протидії наркозлочинності Нацполіції.

Згідно з документом, Кабінет міністрів ухвалив ліквідував як юридичну особу публічного права Департамент протидії наркозлочинності як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції.