Кабмін ліквідував департамент Нацполіції, який очолював скандальний Кива

Як повідомляє Урядовий портал, це передбачено постановою №981 від 30 листопада, опублікованому 22 грудня.

Згідно з документом, Кабінет міністрів ухвалив ліквідував як юридичну особу публічного права Департамент протидії наркозлочинності як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції.

Читайте такожАваков про звільненого наркоборця Киву: Ідеальний на війні, для мирного життя він не дуже підходить

Водночас Нацполіцію зобов’язано забезпечити здійснення функцій і повноважень Департаменту протидії наркозлочинності, що ліквідується.

У повідомленні до постанови зазначається, що здійснення функцій і повноважень даного Департаменту буде покладено на відповідні структурні підрозділи, утворені в апараті центрального органу управління Національної поліції та її територіальних органах.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про створення департаменту протидії наркозлочинності 22 жовтня 2015 року. Тоді ж він оголосив, що очолить департамент Ілля Кива.

19 травня Іллю Киву звільнили з посади начальника Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції і перевели на іншу посаду в МВС. Новим главою Депаратмента став полковник Андрій Кіхтенко.