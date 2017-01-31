Обвинувальний акт стосовно судді-хабарника з Дніпра скеровано до суду – НАБУ

Як повідомила прес-служба НАБУ, сьогодні прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

Судді інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

"У разі визнання винуватості особи їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. За версією слідства, служитель Феміди намагався вплинути на службових осіб ГУНП в Дніпропетровській області щодо вчинення дій, спрямованих на непритягнення особи до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСуд відмовився арештувати київського суддю, затриманого на великому хабарі - НАБУ

В НАБУ нагадали, що затримання цього судді стало першим після того, як набули чинності зміни до Конституції та нової редакції закону "Про судоустрій і статус суддів". Із 30 вересня 2016 року правоохоронці мають право затримувати суддів на місці злочину чи одразу після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як повідомляв УНІАН, суддю з Дніпра було викрито на місці злочину й затримано 7 жовтня 2016 року за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

За даними НАБУ, під час обшуків за місцем проживання судді виявлено понад 54 тис. дол. США, близько 13 тис. євро та майже 138 тис. грн готівкою.