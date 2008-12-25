Курс готівкового долара в комерційних банках

Курс готівкового долара сьогодні трохи зменшився і склав у середньому 7,40/7,90 грн., євро – 10,30/11,50 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлені такі курси гривні до долара:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,00/7,65 грн., євро – 9,80/9,60 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,20/8,00 грн., євро – 10,00/11,70 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 7,40/7,90 грн., євро – 10,30/11,00 грн.;

«Родовід Банк»: долар США – 7,20/8,50 грн., євро – 10,00/11,90 грн.;

«OTP Банк»: долар США – 7,50/8,00 грн., євро – 10,42/11,24 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 7,40/7,95 грн., євро – 10,40/11,50 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,40/7,95грн., євро – 10,40/11,10 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні не змінився і становить 7,79 грн./дол. США.

Довідка УНІАН. З 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 скасував обмеження на готівкому валютному ринку.

Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% та обмеження маржі на рівні 3% були запроваджені Національним банком постановою №319 у листопаді і жовтні ц.р. відповідно.