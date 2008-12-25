Міліція вводить у Києві посилене патрулювання на новорічні свята

Столична міліція виділяє додатково майже три тисячі співробітників, в тому числі військовослужбовців Внутрішніх військ, для охорони громадського порядку на новорічні та різдвяні свята в столиці.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУМВС України в м.Києві, підсилене патрулювання розпочнеться з 30 грудня 2008 року і триватиме до 9 січня 2009 року.

За інформацією ЦГЗ, починаючи з 30 грудня цього року, в столичному главку почне функціонувати спеціальний оперативний штаб, що координуватиме дії патрулів.