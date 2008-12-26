Луценко дозволить вільно продавати травматичні пістолети

На початку 2009 року всім "свідомим" громадянам України буде дозволено вільно купувати травматичні пістолети, оголосив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, виступаючи в ефірі "5 каналу".

Луценко, зокрема, заявив, що він має на увазі пістолети науково-виробничого об`єднання "Форт" (на сайті підприємства зазначені 8 моделей травматичних пістолетів). За його словами, після придбання пістолет слід буде зареєструвати в системі дозволів МВС.

"Сподіваюся, що вже в січні це питання буде юридично врегульоване", - заявив Луценко, зазначивши, що відповідні документи готуються в МВС у терміновому порядку. За словами міністра, пістолети зможуть купити всі категорії громадян, "крім наркоманів і алкоголіків".

Міністр також повідомив, що, за статистикою, рівень злочинності у великих містах – Києві, Одесі, Донецьку, Дніпропетровську та Львові - впродовж 2008 року зріс від 5 до 7 відсотків.

"Наступний рік буде роком максимальних організаційних і фінансових зусиль задля поліпшення умов роботи міліції громадської безпеки", - сказав у зв`язку з цим Луценко.