У бюджеті-2006 утворилася діра в 2,5 млрд. грн

Нестача коштів для фінансування витратної частини державного бюджету-2006 на сьогодні становить 2,5 млрд. грн. Про це заявив перший заступник міністра фінансів України Вадим КОПИЛОВ сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами чиновника, на сьогоднішній день існує дефіцит коштів на допомогу сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дітьми, а також тимчасову допомогу дітям. «Сьогодні ми маємо декілька областей, які за 8 місяців цього року використали річний ресурс бюджетних коштів за цією статтею. Додатково до кінця року потрібно 600 млн. грн. для того, щоб ця програма була виконана», - сказав В.КОПИЛОВ.

Окрім цього перший заступник міністра фінансів повідомив, що існує дефіцит коштів місцевих бюджетів на виплати заробітної плати, а також на виплату пенсій військовослужбовцям.

«У цілому, необхідно сьогодні знайти ресурс на 2,5 млрд. грн.», - сказав В.КОПИЛОВ.

При цьому він заявив, що уряд вирішує цю проблему. Зокрема, планується зменшити витрати «менш соціально значущих програм». За словами першого заступника міністра, зокрема, планується зменшити адміністративні витрати міністерств і відомств.

Довідка УНІАН. Граничний розмір дефіциту держбюджету-2006 встановлено на рівні 13,245 млрд. грн., що становить 2,58% від ВВП

Граничний розмір дефіциту держбюджету на 2007 рік передбачається у розмірі 15,1 млрд. грн. або 2,55% ВВП.