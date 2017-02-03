Жебрівський зустрівся з блокувальниками біля Бахмута: зброї у них не побачив, поводять себе спокійно

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Народних депутатів на блокпосту не було. Запропонував блокувальникам алгоритм дієвого контролю за переміщенням горілчаних та тютюнових виробів, які справді є об'єктами торгівлі, а не забезпеченням функціонування економіки України. Домовились, що народні депутати приїдуть до мене в Авдіївку і ми обговоримо запропонований алгоритм", - зазначив голова ВЦА.

За його словами, домовились також про те, що "хлопці зараз пропустять вагони з кар'єру на тимчасово окуповану територію".

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"У хлопців на блокпосту зброї не побачив, поводять себе спокійно. За їхніми словами, вони є рядовими бійцями. Рішення з блокування приймають народні депутати", - написав Жебрівський і додав, що наступні рішення прийматимуться після зустрічі з народними депутатами в Авдіївці.

Як повідомляв УНІАН, напередодні департамент комунікації ГУ Національної поліції в Донецькій області повідомив, що о 10.39 до колл-центру 102 надійшло повідомлення від чергового на станції Бахмут про те, що близько 50 невідомих озброєних людей у камуфляжі перекрили залізничне полотно на вулиці Корсунського, заблокували тепловоз, де перебувають працівники залізниці.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.

У зв’язку з тим, що у районі пересувається велика кількість невідомих людей зі зброєю, за розпорядженням начальника поліції Донецької області В’ячеслава Аброськіна весь особовий склад Бахмутського відділу поліції піднято по тривозі. Поліцейські перейшли на посилений варіант несення служби.

Інформацію про подію передано в СБУ.