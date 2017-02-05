Коштовна комуналка: через борги в українців починають відбирати квартири

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Відтак, на кінець 2016 року загальний борг українців за комунальні блага зріс, і за підсумками грудня сягнув понад 20 мільярдів гривень. Це майже два річні бюджети такого міста, як Дніпро.

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Але перші рахунки 2017 року підняли волосся дибки у прямому розумінні цього слова. Принаймні, журналісти на власні очі побачили рахунки на 4, 6 і навіть 10 тисяч гривень у простих киян за звичайне житло.

Минулого року вже був прецедент, коли за несплату за комунальні послуги суд забрав квартиру, це сталося в Луцьку. Місцева влада планує цього року виселити за борги мешканців ще 13 квартир та через суд відібрати житло.

Кому загрожує виселення вже цьогоріч, як вилізти з боргової ями з найменшими втратами, дивіться в сюжеті ТСН.

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