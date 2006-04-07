Ющенко наполягає на приватизації заводу Пінчука

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зі своїми пропозиціями повернув для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», ухвалений прийнятий парламентом 15 березня. Про це УНІАН повідомили в офіційному Інтернет-представництві глави держави.

Пропозиції Президента під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради представлятиме міністр економіки Арсеній ЯЦЕНЮК.

Довідка УНІАН. 15 березня ВР ухвалила в новій редакції Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» щодо ВАТ «Нікопольський завод феросплавів». "За" проголосував 271 із 396 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

У новій редакції закону передбачено заборону приватизації даного підприємства впродовж 2006-2007 років.

9 лютого 2006 року Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення змін до Закону України “Про перелік об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації”, згідно з яким державний пакет ВАТ “Нікопольський завод феросплавів” включається до списку об`єктів, які не підлягають приватизації.

20 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув закон про заборону приватизації НЗФ до парламенту для повторного розгляду зі своїми пропозиціями.

Консорціум «Придніпров`я», наближений до корпорації «Інтерпайп», 26 травня 2003 року придбав 25-процентний держпакет ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» на приватизаційному конкурсі. 15 серпня 2003 року консорціум «Придніпров`я» придбав ще один 25% плюс 1 акція пакет, заплативши 205,5 млн. грн. за кожний з пакетів.

Результати конкурсу були піддані критиці як такі, що порушують конкурентне законодавство, і в 2005 році визнані судом недійсними.

Верховний Суд України своєю постановою від 20 січня 2006 року підтвердив незаконність продажу 50% плюс 1 акція НЗФ консорціуму «Придніпров`я».

Акції НЗФ, що належали «Придніпров`ю», згідно з рішенням Верховного Суду, зараховані на рахунок Фонду держмайна, який (рахунок) знаходиться в ТОВ «Славутич - Реєстратор».