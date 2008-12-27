Шаров: відновлення роботи ПІБ допоможе всій фінансовій системі

Надходження коштів першого траншу фінансових ресурсів на оздоровлення Промінвестбанку - позитивна подія для всієї фінансової системи країни, заявив в інтерв`ю агентству УНІАН голова фракції «Блок Литвина» у Верховній Раді України Ігор Шаров. За його словами, тепер відновлення повномасштабної роботи банку і відновлення роботи з клієнтами серйозно знизить напругу на ринку. «Це позитивний сигнал для всіх: нові інвестори, відновивши ПІБ, підставлять плече всій банківській системі і економіці в цілому», - заявив народний депутат.

На переконання Ігоря Шарова, спроби націоналізувати Промінвестбанк закінчилися б сумно не тільки для банку, а й для всієї економіки країни. Інакше банк чекала б доля банку «Україна». Він сказав, що нові інвестори, які представляють Партію регіонів, навіть не перебуваючи при владі роблять все можливе для пом`якшення кризи вітчизняної економіки. І це добрий приклад для всіх, зазначив Шаров.