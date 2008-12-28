У секторі Газа поранено громадянку України з дитиною

Внаслідок авіаударів, завданих ВПС Ізраїлю по сектору Газа, поранено громадянку України з дитиною, яких госпіталізовано до однієї з лікарень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, вони отримали поранення склом в момент вибуху однієї з бомб.

Посольство України в Ізраїлі підтримує зв’язок з українцями в секторі Газа, щоб у разі необхідності надати можливе сприяння.

За інформацією дипустанови, 27 та 28 грудня в результаті військово-повітряних ударів ізраїльської авіації загинули 230 осіб та понад 700 отримали поранення.

Посольство України в Ізраїлі продовжує відслідковувати подальшій розвиток подій в Палестинській Автономії.

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих в результаті ізраїльських авіаударів по сектору Газа зросла до 282 осіб, передає РІА «Новости» з посиланням на представника палестинського Міністерства охорони здоров`я Муавія ХАСАНЕНА.

Кількість поранених, які перебувають в лікарнях, він оцінив в 687 осіб, з яких 183 залишаються у важкому стані. Всього за два дні бомбардувань поранення дістали 1192 людини.