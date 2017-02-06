ЄС виділить 9 мільйонів євро на підтримку переселенців на Дніпропетровщині

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

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"Посол Мінгареллі в Дніпрі: ЄС виділяє 9 млн євро на підтримку ВПЛ у Дніпропетровській області, яка буде здійснюватися міжнародними організаціями", - повідомляється в Twitter представництва ЄС в Україні.

Станом на 4 січня поточного року на обліку перебувають 1 млн 652 тис. 512 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.