На міжбанку долар почав зі зниження

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань – 7,5150/7,6500, ціни на російську валюту знизилися – 0,2510/0,2590, котирування по євро-гривні піднялися – 10,6975/10,9200.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,4254/56 (четвер - 1,4066/69).

У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

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