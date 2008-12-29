Газпром вирішив стояти на своєму

У центральному офісі ВАТ «Газпром» відбулося засідання Ради директорів, яка взяла до уваги інформацію про стан розрахунків і перспективи взаємин ВАТ «Газпром» і господарюючих суб`єктів України в газовій сфері.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

У повідомленні наголошується, що Рада директорів доручила правлінню компанії продовжити роботу, спрямовану на повне погашення українською стороною наявної заборгованості, підписання нових контрактів на постачання газу в 2009 році і забезпечення гарантій своєчасної оплати за поставлений газ у майбутньому.

Члени Ради директорів особливо наголосили, що «Газпром» у повному обсязі виконуватиме свої зобов`язання перед європейськими споживачами газу.

Питання про стан договірної кампанії із забезпечення реалізації інвестиційної програми ВАТ «Газпром» на 2009 рік перенесено на наступне засідання.

Довідка УНІАН. 2 жовтня 2008 року під час зустрічі голови уряду РФ Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО було підписано Меморандум про співпрацю в газовій сфері. Одним із ключових положень документа є можливість переходу на прямі довгострокові відносини між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з 1 січня 2009 року. При цьому «Газпром» зберігає можливість продавати безпосередньо кінцевим споживачам України 7,5 млрд. куб. м газу на рік. Документом підтверджено намір поетапного переходу на ринкові, економічно обгрунтовані і взаємоузгоджені ціни на газ для України, а також тарифи на транзит газу її територією.

Умовою виконання положень Меморандуму є повне погашення НАК «Нафтогаз України» всієї наявної заборгованості за поставлений газ.

За останній місяць відбулося кілька раундів переговорів ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», під час яких розглядалися різні варіанти погашення боргу, включаючи пропозицію «Газпрому» провести взаємозалік українського боргу у вигляді авансу за транзит російського газу територією України.