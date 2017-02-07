Лікарі назвали унікальною операцію, яку провели пораненому в Авдіївці британському фотографу

За словами директора ДОКОБ Валерія Сердюка, операція тривала більше 4-х годин і її можна назвати унікальною за своєю складністю, пише "Дніпро вечірній".

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За весь час АТО подібних в обласній клінічній офтальмологічній лікарні проведено близько 20.

"Хочу вірити, що Крістофер Нунн в майбутньому зможе бачити лівим оком", - сказав Валерій Сердюк.

Зазначається, що дана операція дуже дорога і профінансована з благодійних внесків.