Лікарі назвали унікальною операцію, яку провели пораненому в Авдіївці британському фотографу
13:54, 07 лютого 2017Суспільство
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Зараз у Дніпропетровській обласній клінічній офтальмологічній лікарні перебуває британський фотограф Крістофер Нунн. Його прооперували після важкого проникаючого поранення лівого ока.
У Дніпрі оперують британського фотографа, який був поранений в Авдіївці / скріншот
За словами директора ДОКОБ Валерія Сердюка, операція тривала більше 4-х годин і її можна назвати унікальною за своєю складністю, пише "Дніпро вечірній".
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За весь час АТО подібних в обласній клінічній офтальмологічній лікарні проведено близько 20.
"Хочу вірити, що Крістофер Нунн в майбутньому зможе бачити лівим оком", - сказав Валерій Сердюк.
Зазначається, що дана операція дуже дорога і профінансована з благодійних внесків.
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