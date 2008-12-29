Тігіпко вважає позитивом участь "Внєшекономбанка" в капіталі ПІБу

Перший віце-президент Української кредитно-банківської спілки, голова правління «Сведбанку» Сергій ТІГІПКО вважає позитивом можливу участь російського "Внєшекономбанка" в капіталі "Промінвестбанку".

«Така можливість не може бути не використана. Такого інвестора не можна відпускати», – сказав журналістам С.ТІГІПКО.

За його інформацією, 190 млн. дол., які мають бути спрямовані на фінансове оздоровлення ПІБу, вже надійшли до України.

Голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ заявив, що правління Нацбанку сьогодні розгляне питання можливої участі "Внєшекономбанка" в капіталі "Промівестбанку".

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України надав дозвіл російському "Внєшекономбанка" на придбання контрольного пакета в ЗАТ "Промінвестбанк".

На питання про надходження коштів від "Внєшекономбанка" В.СТЕЛЬМАХ відповів, що поки що офіційного повідомлення про це у Нацбанку немає, але в телефонному режимі було одержано підтвердження від одного з українських комерційних банків про те, що кошти вже надійшли до України.

«Але це нам нічого не дає», – сказав В.СТЕЛЬМАХ, при цьому зазначивши, що про факт надходження коштів можна буде говорити лише після одержання офіційного підтвердження від тимчасового адміністратора.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня тимчасовий адміністратор “Промінвестбанку” Володимир КРОТЮК повідомив журналістам, що акціонери «Промінвестбанку», а саме Slav AG і російський "Внешэкономбанк" домовилися про спільну участь у фінансовому оздоровленні ПІБу

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку України 11 листопада 2008 року зареєструвала додаткову емісію акцій ЗАТ «Промінвестбанк» на суму 900 млн. грн.

11 грудня ц.р. було ухвалено рішення про закриття додаткової емісії акцій на 900 млн. грн. як такої, що не відбулася.

Нагадаємо, тимчасова адміністрація в «Промінвестбанку» була введена Нацбанком 7 жовтня ц.р. Причиною погіршення фінансового стану ПІБу в результаті рейдерської атаки стало дострокове відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Промінвестбанк» (АКПІБ) (Київ) – акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, створений у серпні 1992 року.

У листопаді ц.р. австрійський холдинг Slav AG через свої афільовані структури ТОВ «Сінергія-фінанс», ТОВ «Сігнус», ТОВ «Приоритет-Буд» та інвестиційну компанію «Бровари-інвест» придбав 34% акцій «Промінвестбанку», ще 34% акцій перебувають в управлінні фізичної особи, яка входить до складу правління Slav AG. Кінцевими бенефіціарами Slav AG є дві фізичні особи – резиденти України.

За інформацією В.КРОТЮКА, власником 34% акцій «Промінвестбанку» залишається родина МАТВІЄНКІВ, яка була бенефіціаром контрольного пакета акцій до введення в банку тимчасової адміністрації.

У ЗМІ власниками Slav AG називали братів Андрія і Сергія КЛЮЄВИХ.