Заступника міністра фінансів звинувачують у лобіюванні «шмурдяка»

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» виступає за збільшення акцизної ставки на кріплені вина з 0,5 грн. до 27 грн. до 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний координатор кампанії Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

«На сьогодні на кріплені вина, які в народі називають «шмурдяком», «чорнилом», встановлено набагато нижча ставка акцизного збору. Але якщо це такий же алкогольний напій, то він повинен обкладатися за такою ж акцизною ставкою», - сказав він.

За його словами, спроба профільного комітету внести на розгляд у парламент «законопроект про приведення у відповідність акцизних ставок на кріплені вина наткнулася на опір».

«Я особисто спілкувався з Денисом ФУДАШКІНИМ (заступник міністра фінансів – УНІАН) на акцизні теми. Він стоїть на сторожі виробників кріплених вин. Я попорпався в його минулому, він прийшов в Мінфін з підприємства «Чорноморська перлина», де був головою Наглядової ради. Це підприємство, своєю чергою, позиціонує себе як найбільший виробник кріплених вин, - повідомив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Він упевнений, що такі дії заважають наповнювати бюджет. «Потрібно висувати вимоги щодо того, що така людина, як ФУДАШКІН, працювати в Мінфіні не може. Я думаю, що найближчим часом ми звертатимемося до прем`єр-міністра України з листом про зняття його з посади», - зазначив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«В Україні діє Закон «Про виноград і виноградне вино». Він дуже вільний і допускає фальсифікацію», - зазначив директор Асоціації "Союз оптовиків і виробників алкоголю та тютюну" (СОВАТ) Володимир ДЕМЧАК. На його думку, потрібно заборонити такий напій як категорію.

«За 10 місяців поточного року вироблено 16,6 млн. декалітрів виноградного вина. Натуральних вин з цієї кількості – приблизно половина – 49,5%. Інше – «шмурдяки». Необхідно ухвалювати державні рішення з цього питання», - сказав В.ДЕМЧАК.

За його словами, потрібно контролювати якість продукції, а також здійснити справедливе оподаткування такого продукту.

«Якщо продукт називає себе вином і потрапляє під пільгове оподаткування, а насправді є лікерогорілчаним виробом, тому що в нього додають і цукор, і спирт, то він повинен оподатковуватися, як і інші лікерогорілчані вироби, тобто на градус такого напою. Тоді покупець вже розуміє, що він купує, і розуміє, що це не вино. На пляшці також мають бути написи, які зазначають, що це за продукт», - сказав В.ДЕМЧАК.