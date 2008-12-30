Мінтранс повідомляє про 1700 вільних місць в потягах на Західну Україну

Перед Новим роком «Укрзалізниця» запустила для всіх охочих виїхати з Києва до Карпат додатково 13 потягів. І як заявляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку, в день у вільному продажі є більше 1 700 місць у цих потягах.

Взимку найбільший попит традиційно мають потяги, які йдуть на захід, — на курорти. У цьому напрямку цілий рік за графіком курсує 31 пасажирський потяг, 10 з яких відправляються з Києва. Крім того, станом на 26 грудня залізницями України призначено 22 додаткових потяги в західному напрямі (13 — зі столиці України), зокрема: Ужгород, Мукачево, Чоп — дев`ять потягів, Чернівці, Івано-Франківськ — шість потягів, Львів, Трускавець — сім потягів.

Таким чином, на період з 26 до 31 грудня в західному напрямі пасажирам, які планують виїжджати з Києва, у вільному продажі щодоби в середньому пропонується понад 1 тис. 700 місць.

Для любителів зимових видів спорту на 29 і 30 грудня буде призначений додатковий потяг №515/516 Київ—Ворохта через Івано-Франківськ, Яремчу, Татарів, яким можна дістатися до відомого гірськолижного курорту біля с. Буковель. Також на ці дати буде призначений додатковий потяг №529/530 Київ—Ужгород.

Але як показує практика, дістати зараз квитки на потяги в західному напрямі досить проблематично. Серед потягів, виставлених на сайті «Укрзалізниці» на сьогодні і завтра вільні місця в плацкарті і купе трапляються дуже рідко. На деякі потяги є в наявності декілька місць люкс.

«Дело»