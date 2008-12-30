25 українських моряків зустрінуть Новий рік у полоні

Українські моряки із захоплених сомалійськими піратами суден «Фаїна» і «Босфорус Продіджі» майже упевнені, що зустрінуть Новий рік і Різдво у полоні.

Як пише газета «Сегодня», переговори про їх звільнення тривають, але шансів на те, що судновласникам вдасться досягти домовленості за ціною питання до 1 січня, дуже мало.

«Босфорус Продіджі» був захоплений 16 грудня, і на його борту знаходяться 8 громадян України і троє - Туреччини. Капітан судна наш співвітчизник - Віктор СИМОНОВ. Як розповіли у Мінтрансі України, 19 грудня на зв`язок із компанією-оператором судна «Босфорус Продіджі» - ISKOMARINE Shipping вийшли двоє членів екіпажу - громадяни Туреччини. Вони повідомили, що судно знаходиться в порту Ейл, усі члени екіпажу здорові і почуваються задовільно. Після приходу в порт пірати завезли на судно продукти і воду. У самій компанії повідомляти подробиці категорично відмовилися. «Можу тільки сказати, що переговори про звільнення моряків ведуться», - відрізав представник ISKOMARINE Shipping Альт ТОМАС», - пише газета.

«Фаїна» знаходиться у полоні вже четвертий місяць. «У них ще є вода і продукти, але пальне практично закінчується», - розповів «Сегодня» представник судновласника Михайло ВОЙТЕНКО. Раніше газеті вдалося зв`язатися із судном і поговорити з екіпажем. Виданню розповіли, що коли пальне закінчиться, пірати почнуть нервувати, і це може привести до насильства з їх сторони. Поговорити з ними ще раз газеті не вдалося, оскільки на «Фаїні» відсутній ватажок морських розбійників Мухаммед, а без нього спілкуватися вони відмовляються.