Вибух у Євпаторії: до вцілілої частини будинку бояться подавати газ

Мер Євпаторії Андрій ДАНИЛЕНКО наполягає на відселенні всіх мешканців п`ятиповерхового 6-під`їздного будинку №67 по вулиці Некрасова, частину під`їздів якого було зруйновано вибухом.

Як передає кореспондент УНІАН, А.ДАНИЛЕНКО в ефірі місцевого радіо «Альфа» повідомив: комісія зробила висновок, що уцілілі 4-й, 5-й і 6-й під`їзди будинку не перебувають «в якомусь аварійному стані», проте, враховуючи низку чинників (зокрема, «психологічний чинник», побоювання газовиків подавати газ у цей будинок), і підтримала пропозицію євпаторійської влади про переселення всіх мешканців п`ятиповерхівки. «Враховуючи всі «за і проти» все-таки комісія підтримала нашу пропозицію - а ми з першого дня виступали за те, що бажано повністю відселити будинок», - сказав мер Євпаторії. За його словами, пропозицію, що «краще відселити будинок», було направлено до Києва першому віце-прем`єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ, який очолює урядову комісію з вивчення обставин трагедії в Євпаторії.

«Якщо рішення це (про переселення всіх мешканців будинку – УНІАН) буде ухвалено, то протягом, максимум, півтора місяці ми всіх жителів переселимо», - зазначив мер Євпаторії, додавши, що виділені кошти, «загалом, повністю дозволяють відселити всіх мешканців». «У мене є відчуття таке, що ми відселимо ці під`їзди (жителів 4-го, 5-го і 6-го під`їздів п`ятиповерхівки - УНІАН)», - заявив А.ДАНИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вибух у будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Внаслідок вибуху було зруйновано 1-й і 2-й під`їзди, постраждав 3-й під`їзд будинку. Внаслідок трагедії 27 осіб загинули, зокрема - троє дітей. 21 людину врятовано. Причина вибуху встановлюється. В Євпаторії затримано троє підозрюваних у кримінальній справі, порушеній за фактом вибуху в житловому будинку.