З 1 січня у Києві вводяться нові тарифи на паркування

З 1 січня 2009 р. в Києві вводяться нові тарифи на послуги паркування транспортних засобів: година паркування в 1-й територіальній зоні коштуватиме 10 грн., в 2-й – 7 грн., в 3-й – 5 грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Київтранспарксервіс».

У КМДА нагадують, що 1-а територіальна зона паркування знаходиться в межах: пл. Європейська, вул. Трьохсвятительська, вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, площа Льва Толстого, вул. Велика Васильківська, вул. Саксаганського, вул. Еспланадна, вул. Басейна, вул. Шовковична, вул. Грушевського, пл. Європейська.

2-а територіальна зона паркування перебуває в межах вул. Набережно-Хрещатицька, вул. Ярославська, пров. Ярославський, вул. Нижній Вал, вул. Глибочицька, вул. Артема, вул. Мельникова, вул. О.Теліги, вул. Довженка, вул. Індустріальна, бул. Чоколівський, пр. Червонозоряний, площа Московська, бул. Дружби Народів, Набережне шосе.

3-я територіальна зона охоплює інші вулиці міста Києва від меж 2-ї територіальної зони до межі Києва.

«Київтранспарксервіс» зазначає, що паркування транспортних засобів терміном до 5 хвилин буде безкоштовним. Крім того, залишається право безкоштовного та пільгового паркування для категорій громадян, визначених рішенням сесії Київради від 26.09.2002 № 47/207.

Згадані тарифи будуть застосовуватись лише на паркувальних майданчиках КП «Київтранспарксервіс» та не поширюються на інші підприємства, що надають послуги з паркування.

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня 2007 р. в столиці міська влада почала запроваджувати різного рівня тарифи в залежності в зони паркування: 1-ша зона - 7 7 грн., 2-га – 5 грн., 3-тя – 3 грн.

Київська влада також повідомила, що з середини січня 2009 р. буде введено в дію суцільну зону паркування транспортних засобів у центральній частині Києва.