У 24-х школах Харківщини призупинено заняття
17:46, 08 лютого 2017Суспільство
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У 24 школах Харківської області призупинено навчальний процес через зниження температури, повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.
З підвищенням температури повітря навчальний процес у цих закладах буде відновлено / УНІАН
"Навчальний процес припинено з 8 лютого у зв'язку з пониженням температури повітря. Зокрема, залишилися вдома учні 19 шкіл в Куп'янському районі, де температура сьогодні вранці трималася на позначці 26 ° морозу. Також призупинено навчання у 5 школах Дергачівського району", - йдеться в повідомленні.
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У департаменті також додали, що з підвищенням температури повітря навчальний процес у цих закладах буде відновлено.
За прогнозами синоптиків, низька температура в області буде триматися і 9 лютого.
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