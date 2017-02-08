У 24-х школах Харківщини призупинено заняття

"Навчальний процес припинено з 8 лютого у зв'язку з пониженням температури повітря. Зокрема, залишилися вдома учні 19 шкіл в Куп'янському районі, де температура сьогодні вранці трималася на позначці 26 ° морозу. Також призупинено навчання у 5 школах Дергачівського району", - йдеться в повідомленні.

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У департаменті також додали, що з підвищенням температури повітря навчальний процес у цих закладах буде відновлено.

За прогнозами синоптиків, низька температура в області буде триматися і 9 лютого.