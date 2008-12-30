Через порушення припинено діяльність 214 деревообробних підприємств

У Закарпатській області протягом поточного року через порушення було припинено діяльність 214 деревообробних підприємств, ще майже стільки ж покарано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час колегії Закарпатської облдержадміністрації губернатор Олег ГАВАШІ.

За його словами, порядок з лісопильними підприємствами в області наводили контролюючі органи на виконання відповідного указу Президента України та рішення РНБО.

Крім того, в результаті було призупинено роботу на 158 об’єктах і ще на 108 складені адмінпротоколи.

«Ці деревообробні підприємства працювали не десь у глухих місцях, а нерідко під носом у сільрад, правоохоронних і контролюючих органів. Терикони тирси, антисанітарію, приховані доходи, використання незареєстрованої найманої праці, незаконне придбання деревини важко було не помітити місцевій владі. То виходить, щоб усе це виявити, необхідні були указ Президента і розпорядження голови облдержадміністрації? Таких проблемних питань на місцях немало, і їх повинен бачити передусім господар району, міста, села», - наголосив О.ГАВАШІ.